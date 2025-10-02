Şirket Dizini
Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı year başına CA$126K ile CA$181K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$138K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

SSS

Scotiabank şirketindeki in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$181,304 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scotiabank şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$150,144 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar