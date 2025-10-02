Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisi tazminatı L6 için year başına CA$90.2K ile L9 için year başına CA$184K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$120K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
(Giriş Seviyesi)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Web Geliştirici

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$184,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Yazılım Mühendisi role in Greater Toronto Area is CA$115,063.

