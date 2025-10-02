Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Scotiabank Yazılım Mühendisi Maaşlar Colombia konumunda

Scotiabank şirketinde in Colombia Yazılım Mühendisi tazminatı L6 için year başına COP 184.06M ile L7 için year başına COP 130.87M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Colombia medyanı COP 130.15M tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
(Giriş Seviyesi)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Web Geliştirici

SSS

Scotiabank şirketindeki in Colombia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 269,354,338 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scotiabank şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 126,473,950 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar