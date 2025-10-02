Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area Ürün Müdürü tazminatı L7 için year başına CA$116K ile L8 için year başına CA$141K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$124K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
