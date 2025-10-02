Şirket Dizini
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Veri Bilimci Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area Veri Bilimci tazminatı L7 için year başına CA$116K ile L8 için year başına CA$144K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$121K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$143,992. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Veri Bilimci role in Greater Toronto Area is CA$123,390.

