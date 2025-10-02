Şirket Dizini
Scotiabank Veri Bilimi Müdürü Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area Veri Bilimi Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CA$117K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$117K
Seviye
7
Temel maaş
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$10.2K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Scotiabank?

CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Scotiabank şirketindeki in Greater Toronto Area Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$136,957 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scotiabank şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$117,014 tutarındadır.

