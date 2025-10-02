Scotiabank şirketinde in Greater Toronto Area İş Analisti tazminatı L6 için year başına CA$87.3K ile L8 için year başına CA$134K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$99.1K tutarındadır. Scotiabank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
