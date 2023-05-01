SCORE Maaşlar

Şirket Dizini
SCORE şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $60,992 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $187,926 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SCORE. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $122K
Veri Bilimci
$146K
Ürün Tasarımcısı
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ürün Müdürü
$183K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$188K
SSS

SCORE şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $187,926 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SCORE şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $145,725 tutarındadır.

