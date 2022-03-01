Schrödinger Maaşlar

Schrödinger şirketinin maaşları alt seviyede Çözüm Mimarı için yıllık $29,678 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $207,060 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Schrödinger . Son güncellenme: 11/15/2025