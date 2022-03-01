Şirket Dizini
Schindler Elevator
Schindler Elevator Maaşlar

Schindler Elevator Maaşlar

Schindler Elevator şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $85,425 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $156,800 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Schindler Elevator. Son güncellenme: 11/15/2025

İş Analisti
$97.3K
Proje Müdürü
$157K
Yazılım Mühendisi
$85.4K

Çözüm Mimarı
$111K
SSS

Schindler Elevator şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $156,800 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Schindler Elevator şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $104,053 tutarındadır.

