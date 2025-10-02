Şirket Dizini
Schibsted
Schibsted Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Oslo Region konumunda

Schibsted şirketinde in Greater Oslo Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına NOK 782K tutarındadır. Schibsted şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Yıllık toplam
NOK 782K
Seviye
Senior
Temel maaş
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Prim
NOK 0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Schibsted?

NOK 1.62M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

SSS

Schibsted şirketindeki in Greater Oslo Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NOK 913,744 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Schibsted şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Oslo Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NOK 782,078 tutarındadır.

