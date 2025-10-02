Scale AI şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $203K ile L5 için year başına $405K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $224K tutarındadır. Scale AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$203K
$152K
$49.2K
$2.2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Scale AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
