Scale AI Yazılım Mühendisi Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Scale AI şirketinde in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi tazminatı L4 için year başına $362K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Northern Virginia Washington DC medyanı $325K tutarındadır. Scale AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret Ekle

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Scale AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Scale AI in Northern Virginia Washington DCYazılım Mühendisi最高薪酬方案，年度總薪酬為$625,700。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Scale AIYazılım Mühendisi職位 in Northern Virginia Washington DC年度總薪酬中位數為$325,000。

Öne Çıkan İş İlanları

    Scale AI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

