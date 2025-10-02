Şirket Dizini
Scale AI
Şirket Dizini
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • New York City Area

Scale AI Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

Scale AI şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $231K ile L5 için year başına $484K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $325K tutarındadır. Scale AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
(Giriş Seviyesi)
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Scale AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Dahil Edilen Unvanlar

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Scale AI şirketindeki in New York City Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $528,180 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scale AI şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $324,820 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar