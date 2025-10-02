Şirket Dizini
Scale AI
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

  • New York City Area

Scale AI Proje Müdürü Maaşlar New York City Area konumunda

Scale AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Sadece 4 tane daha Proje Müdürü maaş bilgisis için Scale AI kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Scale AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Proje Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Scale AI şirketindeki in New York City Area Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $197,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scale AI şirketinde Proje Müdürü rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $140,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Scale AI için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar