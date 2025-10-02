Şirket Dizini
Scale AI İş Operasyonları Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Scale AI şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$172K - $200K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$152K$172K$200K$220K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Scale AI şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



SSS

Scale AI şirketindeki in San Francisco Bay Area İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $220,150 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Scale AI şirketinde İş Operasyonları rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $151,700 tutarındadır.

