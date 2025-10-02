Şirket Dizini
SberMegaMarket
SberMegaMarket Veri Bilimci Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

SberMegaMarket şirketinde in Moscow Metro Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına RUB 2.49M tutarındadır. SberMegaMarket şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
Yıllık toplam
RUB 2.49M
Seviye
L2
Temel maaş
RUB 2.49M
Stock (/yr)
RUB 0
Prim
RUB 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir SberMegaMarket?

RUB 13.26M

