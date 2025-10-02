Şirket Dizini
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Girişim Sermayedarı Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area ortalama Girişim Sermayedarı toplam tazminatı year başına RUB 4.02M ile RUB 5.83M arasında değişmektedir. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

RUB 4.55M - RUB 5.29M
RUB 4.02MRUB 4.55MRUB 5.29MRUB 5.83M
RUB 13.26M

Sberbank şirketindeki in Moscow Metro Area Girişim Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 5,827,593 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sberbank şirketinde Girişim Sermayedarı rolü in Moscow Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 4,015,652 tutarındadır.

