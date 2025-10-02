Şirket Dizini
Sberbank
Sberbank Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L12 için year başına RUB 4.13M ile L13 için year başına RUB 8.14M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 5.22M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.26M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Sberbank?

SSS

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Yazılım Mühendisliği Müdürü en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 11,175,499. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Yazılım Mühendisliği Müdürü in Moscow Metro Area es RUB 6,999,872.

Diğer Kaynaklar