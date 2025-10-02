Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L12 için year başına RUB 4.13M ile L13 için year başına RUB 8.14M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 5.22M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
