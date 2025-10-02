Şirket Dizini
Sberbank
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Yazılım Mühendisi Maaşlar Saint Petersburg Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Saint Petersburg Metro Area Yazılım Mühendisi tazminatı L7 için year başına RUB 1.9M ile L13 için year başına RUB 5.58M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Saint Petersburg Metro Area medyanı RUB 3.32M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
(Giriş Seviyesi)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Sberbank?

Dahil Edilen Unvanlar

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

Geliştirici Savunucusu

Araştırma Bilimci

Yapay Zeka Mühendisi

SSS

Sberbank şirketindeki in Saint Petersburg Metro Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 5,577,767 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sberbank şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Saint Petersburg Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 2,819,722 tutarındadır.

