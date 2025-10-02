Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Yazılım Mühendisi tazminatı L7 için year başına RUB 1.84M ile L14 için year başına RUB 6.15M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 3.87M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
