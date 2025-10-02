Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Proje Müdürü tazminatı L7 için year başına RUB 2.41M ile L13 için year başına RUB 9.4M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 4M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
