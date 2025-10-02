Şirket Dizini
Sberbank
Sberbank Proje Müdürü Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Proje Müdürü tazminatı L7 için year başına RUB 2.41M ile L13 için year başına RUB 9.4M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 4M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Sberbank?

