Sberbank Information Technologist (IT) Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Information Technologist (IT) tazminatı L7 için year başına RUB 1.63M ile L9 için year başına RUB 2.48M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 2.11M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Sberbank?

SSS

Sberbank şirketindeki in Moscow Metro Area jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 2,853,061 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sberbank şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü in Moscow Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 2,109,773 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar