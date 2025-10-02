Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Information Technologist (IT) tazminatı L7 için year başına RUB 1.63M ile L9 için year başına RUB 2.48M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 2.11M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
