Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area Veri Bilimci tazminatı L7 için year başına RUB 1.8M ile L13 için year başına RUB 6.45M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 4.1M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
