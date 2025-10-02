Şirket Dizini
Sberbank
  • Maaşlar
  • İş Analisti

  • Tüm İş Analisti Maaşları

  • Moscow Metro Area

Sberbank İş Analisti Maaşlar Moscow Metro Area konumunda

Sberbank şirketinde in Moscow Metro Area İş Analisti tazminatı L7 için year başına RUB 1.98M ile L11 için year başına RUB 4.19M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moscow Metro Area medyanı RUB 2.63M tutarındadır. Sberbank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Sberbank?

SSS

Sberbank şirketindeki in Moscow Metro Area İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 4,757,188 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sberbank şirketinde İş Analisti rolü in Moscow Metro Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 2,700,624 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar