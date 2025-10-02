Şirket Dizini
Sauce Labs
Sauce Labs Yazılım Mühendisi Maaşlar Warsaw Metropolitan Area konumunda

Sauce Labs şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 355K tutarındadır. Sauce Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 355K
Seviye
Staff
Temel maaş
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Sauce Labs?

PLN 600K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Sauce Labs şirketindeki in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 524,376 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sauce Labs şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Warsaw Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 330,524 tutarındadır.

