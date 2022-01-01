Şirket Dizini
Sasken Technologies
Sasken Technologies Maaşlar

Sasken Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $11,925 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $99,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Sasken Technologies. Son güncellenme: 10/21/2025

Yazılım Mühendisi
Median $11.9K
Donanım Mühendisi
$99.5K
Girişim Sermayedarı
$33.5K

SSS

Sasken Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $99,500 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Sasken Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,485 tutarındadır.

