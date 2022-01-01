SAP Maaşlar

SAP şirketinin maaşları alt seviyede Metin Yazarı için yıllık $23,270 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları Müdürü için $487,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SAP. Son güncellenme: 11/15/2025
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)
20%
YIL 1
40%
YIL 2
40%
YIL 3
SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)
40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)
40% hak ediş süresi 3rd-YIL (40.00% yıllık)
33%
YIL 1
33%
YIL 2
34%
YIL 3
SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (8.25% üç aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)
34% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.50% üç aylık)
