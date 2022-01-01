Şirket Dizini
SAP
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

SAP Maaşlar

SAP şirketinin maaşları alt seviyede Metin Yazarı için yıllık $23,270 toplam tazminattan üst seviyede İş Operasyonları Müdürü için $487,550 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SAP. Son güncellenme: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

AI Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX Tasarımcısı

Satış
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Hesap Yöneticisi

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Veri Bilimci
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Ürün Müdürü
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Pazarlama
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Çözüm Mimarı
T3 $46K
T4 $74.9K

Veri Mimarı

Bulut Mimarı

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $78.4K
Yönetim Danışmanı
Median $82.5K
Proje Müdürü
Median $143K
Müşteri Başarısı
Median $128K
Teknik Program Müdürü
Median $120K
İnsan Kaynakları
Median $57.7K
Satış Mühendisi
Median $114K
İş Analisti
Median $74.9K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $82.8K
Muhasebeci
$39.1K
İdari Asistan
$74.5K
İş Operasyonları
$162K
İş Operasyonları Müdürü
$488K
İş Geliştirme
$40.9K
Genel Müdür Yardımcısı
$160K
Metin Yazarı
$23.3K
Müşteri Hizmetleri
$76.5K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$53.8K
Veri Analisti
$110K
Veri Bilimi Müdürü
$238K
Tesis Müdürü
$80K
Grafik Tasarımcı
$104K
Donanım Mühendisi
$136K
Hukuk
$271K
Ürün Tasarım Müdürü
$296K
Program Müdürü
$128K
İşe Alım Uzmanı
$199K
Gelir Operasyonları
$95.2K
Siber Güvenlik Analisti
$81.1K
Toplam Ödüller
$83.3K
UX Araştırmacısı
$95.3K
Risk Sermayedarı
$121K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)

20%

YIL 1

40%

YIL 2

40%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 2nd-YIL (40.00% yıllık)

  • 40% hak ediş süresi 3rd-YIL (40.00% yıllık)

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

SAP şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.50% üç aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

SAP şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $487,550 tazminatla İş Operasyonları Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SAP şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $114,363 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    SAP için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar