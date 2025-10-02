SAP Concur şirketinde in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisi tazminatı T2 için year başına $130K ile T4 için year başına $243K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Seattle Area medyanı $185K tutarındadır. SAP Concur şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
