Santander
Santander Maaşlar

Santander şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $27,604 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $355,215 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Santander. Son güncellenme: 11/15/2025

Muhasebeci
$31.9K
Veri Bilimci
$27.6K
Finansal Analist
$32.3K

Yatırım Bankacısı
$59.4K
Yönetim Danışmanı
$355K
Ürün Müdürü
$76.2K
Yazılım Mühendisi
$43.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$218K
Santander şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $355,215 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Santander şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $51,236 tutarındadır.

