Santander UK
Santander UK Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Santander UK şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £96.8K tutarındadır. Santander UK şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£96.8K
Seviye
L5
Temel maaş
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Santander UK?

£121K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Santander UK şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £181,902 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Santander UK şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £110,414 tutarındadır.

