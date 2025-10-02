Şirket Dizini
Santander Bank Yazılım Mühendisi Maaşlar Brazil konumunda

Santander Bank şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına R$126K tutarındadır. Santander Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$126K
Seviye
L2
Temel maaş
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$28.1K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Santander Bank?

R$880K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Santander Bank şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$224,799 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Santander Bank şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$127,167 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar