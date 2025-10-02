Şirket Dizini
Santander Bank
Santander Bank Yatırım Bankacısı Maaşlar New York City Area konumunda

Santander Bank şirketinde in New York City Area Yatırım Bankacısı tazminat paketi medyanı year başına $245K tutarındadır. Santander Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Yıllık toplam
$245K
Seviye
Vice President
Temel maaş
$185K
Stock (/yr)
$0
Prim
$60K
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Santander Bank?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

Santander Bank şirketindeki in New York City Area Yatırım Bankacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $330,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Santander Bank şirketinde Yatırım Bankacısı rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $245,000 tutarındadır.

