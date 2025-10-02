Şirket Dizini
Santander Bank Veri Bilimci Maaşlar Greater Sao Paulo konumunda

Santander Bank şirketinde in Greater Sao Paulo Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına R$203K tutarındadır. Santander Bank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Yıllık toplam
R$203K
Seviye
Mid
Temel maaş
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Prim
R$81.3K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Santander Bank?

R$880K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar

Katkıda Bulun

SSS

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Veri Bilimci pozícióra a Santander Bank cégnél in Greater Sao Paulo évi R$241,059 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Santander Bank cégnél a Veri Bilimci szerepkörre in Greater Sao Paulo jelentett medián éves teljes kompenzáció R$222,722.

