Sanofi
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

  • Canada

Sanofi Veri Bilimci Maaşlar Canada konumunda

Sanofi şirketinde in Canada Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına CA$108K tutarındadır. Sanofi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$108K
Seviye
L2-1
Temel maaş
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$10.1K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Sanofi?

CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at Sanofi in Canada sits at a yearly total compensation of CA$132,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Veri Bilimci role in Canada is CA$108,282.

