Sandvine şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına ₹1.29M ile Senior Software Engineer I için year başına ₹2.03M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹1.65M tutarındadır. Sandvine şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
