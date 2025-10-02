Şirket Dizini
S&P Global
S&P Global Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar New York City Area konumunda

S&P Global şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $305K tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Yıllık toplam
$305K
Seviye
L14
Temel maaş
$200K
Stock (/yr)
$5K
Prim
$100K
Şirketteki yılı
10 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir S&P Global?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



SSS

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Yazılım Mühendisliği Müdürü på S&P Global in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $465,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på S&P Global för Yazılım Mühendisliği Müdürü rollen in New York City Area är $255,000.

