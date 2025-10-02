Şirket Dizini
S&P Global
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

  • India

S&P Global Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar India konumunda

S&P Global şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹6.7M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Yıllık toplam
₹6.7M
Seviye
13
Temel maaş
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
13 Yıl
Deneyim yılı
13 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir S&P Global?

₹13.95M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

S&P Global şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹14,170,120 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
S&P Global şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹5,630,786 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    S&P Global için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar