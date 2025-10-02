S&P Global şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisi tazminatı L9 için year başına £62.3K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United Kingdom medyanı £63K tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder