S&P Global şirketinde in New York City Area Yazılım Mühendisi tazminatı L8 için year başına $125K ile L13 için year başına $284K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $132K tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)
