S&P Global
S&P Global Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

S&P Global şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı L9 için year başına £59.5K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £63K tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
Software Developer I(Giriş Seviyesi)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

SSS

S&P Global şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £126,642 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
S&P Global şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £58,089 tutarındadır.

