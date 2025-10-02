S&P Global şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı L9 için year başına ₹1.71M ile L13 için year başına ₹7.18M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹1.98M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)
