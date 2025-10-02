Şirket Dizini
S&P Global Veri Bilimci Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

S&P Global şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹2.95M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹2.95M
Seviye
L9
Temel maaş
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹447K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir S&P Global?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



SSS

Самый высокий пакет вознаграждения для Veri Bilimci в S&P Global in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹4,565,631 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Veri Bilimci in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹2,952,670.

Öne Çıkan İş İlanları

    S&P Global için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

