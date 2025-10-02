Şirket Dizini
S&P Global
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

  • India

S&P Global Veri Bilimci Maaşlar India konumunda

S&P Global şirketinde in India Veri Bilimci tazminatı L8 için year başına ₹838K ile L10 için year başına ₹1.92M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.61M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimci at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹3,481,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Veri Bilimci role in India is ₹2,505,295.

