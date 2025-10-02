S&P Global şirketinde in India Veri Bilimci tazminatı L8 için year başına ₹838K ile L10 için year başına ₹1.92M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.61M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)