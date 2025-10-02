Şirket Dizini
S&P Global
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

  • New York City Area

S&P Global Veri Analisti Maaşlar New York City Area konumunda

S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Sadece 4 tane daha Veri Analisti maaş bilgisis için S&P Global kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

S&P Global şirketindeki in New York City Area Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $100,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
S&P Global şirketinde Veri Analisti rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $80,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    S&P Global için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar