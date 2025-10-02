S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)