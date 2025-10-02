Şirket Dizini
S&P Global
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

  • India

S&P Global Veri Analisti Maaşlar India konumunda

S&P Global şirketinde in India Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına ₹1.05M tutarındadır. S&P Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Yıllık toplam
₹1.05M
Seviye
8
Temel maaş
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹49.8K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir S&P Global?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Analisti at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,180,633. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Veri Analisti role in India is ₹1,046,029.

Diğer Kaynaklar