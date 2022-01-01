Şirket Dizini
S&P Global
S&P Global Maaşlar

S&P Global şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama Operasyonları için yıllık $4,029 toplam tazminattan üst seviyede Kurumsal Gelişim için $335,168 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: S&P Global. Son güncellenme: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Yazılım Mühendisi
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $89.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $290K

Veri Analisti
Median $12K
Veri Bilimci
Median $160K
İş Analisti
Median $170K
Çözüm Mimarı
Median $205K

Data Architect

Muhasebeci
$111K
İş Operasyonları
$124K
Kurumsal Gelişim
$335K
Müşteri Başarısı
$89.6K
Veri Bilimi Müdürü
$53.8K
Mali Analист
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Yönetim Danışmanı
$90.8K
Pazarlama
$89.6K
Pazarlama Operasyonları
$4K
Ürün Tasarımcısı
$104K
Program Müdürü
$52.8K
Proje Müdürü
$55K
Satış
$270K
Satış Mühendisi
$109K
Teknik Program Müdürü
$155K
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

S&P Global şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (16.50% altı aylık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (16.50% altı aylık)

SSS

S&P Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $335,168 tazminatla Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
S&P Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,550 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar