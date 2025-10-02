Sandia National Labs şirketinde in Albuquerque-Santa Fe Area Teknik Program Müdürü tazminatı Distinguished Member of Technical Staff için year başına $205K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Albuquerque-Santa Fe Area medyanı $200K tutarındadır. Sandia National Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
