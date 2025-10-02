Sandia National Labs şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Member of Technical Staff için year başına $203K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $212K tutarındadır. Sandia National Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
