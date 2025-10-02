Sandia National Labs şirketinde in Albuquerque-Santa Fe Area Yazılım Mühendisi tazminatı Member of Technical Staff için year başına $121K ile Principal Member of Technical Staff için year başına $169K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Albuquerque-Santa Fe Area medyanı $125K tutarındadır. Sandia National Labs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
